Горячкина и Костенюк сыграли вничью в первой партии полуфинала Кубка мира по шахматам

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Российские гроссмейстеры Александра Горячкина и Александра Костенюк завершили вничью свои партии в первый день полуфинала Кубка мира среди женщин, который проходит в Сочи.

В пятницу состоятся вторые партии между полуфиналистками: Горячкиной и украинкой Анной Музычук, Костенюк и Чжунъи Тан из Китая соответственно.

Женский Кубок мира, организованный впервые, проходит одновременно с мужским и завершится 3 августа. Общий призовой фонд - $676 тыс. Три лучшие шахматистки по итогам турнира получают право на участие в турнире претенденток за звание чемпионки мира.

На данный момент в турнир претенденток проходят Горячкина в качестве победительницы в прошлый раз, россиянка Екатерина Лагно и Хампи Конеру от Индии, занявшие второе и третье места по итогам Гран-при ФИДЕ. Учитывая, что Горячкина прошла в финал, остальные три участницы независимо от занятых в финале чемпионата мест поедут на турнир претенденток.