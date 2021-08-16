Грузинский дзюдоист-паралимпиец нанес травмы охраннику отеля в Токио

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Полиция Японии задержала в понедельник в Токио члена паралимпийской сборной Грузии дзюдоиста Звиада Гогочури, сообщает телеканал NHK.

Сообщается, что он напал на охранника, толкнув его, в результате тот получил травмы.

Столичное управление полиции ведет расследование в связи с инцидентом.

34-летний Гогочури приехал в Токио для участия в Паралимпийских играх. Он – чемпион Паралимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро в весовой категории свыше 90 кг.

Летняя Паралимпиада в Токио пройдет с 24 августа по 5 сентября.