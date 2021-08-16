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Двукратного олимпийского чемпиона Веденина наградили орденом Александра Невского

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Орденом Александра Невского награжден первый чемпион Олимпиады среди советских лыжников Вячеслав Веденин, сообщила пресс-служба правительства Тульской области.

"Почетный член общественно-государственного объединения "Всероссийское физкультурно-спортивное общество "Динамо" Вячеслав Петрович Веденин награжден за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу", - говорится в сообщении.

С государственной наградой Веденина поздравил губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

"Эта высокая награда - признание Вашего большого вклада в развитие физической культуры и спорта. Всю свою жизнь Вы посвятили лыжному спорту, добились поистине выдающихся вершин и сегодня продолжаете вдохновлять молодых спортсменов на новые достижения. Вы - гордость Тульской области и всей России", - отметил Дюмин.

Веденин - уроженец Дубенского района Тульской области. Первый советский лыжник, выигравший олимпийское золото в индивидуальной мужской гонке. Двукратный олимпийский чемпион, четырехкратный чемпион мира, 13-кратный чемпион СССР. Кавалер орденов Ленина и Трудового Красного Знамени. Почетный гражданин Тульской области.

Вячеслав Веденин

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