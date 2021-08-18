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Гран-при Японии "Формулы-1" отменен из-за коронавируса

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Гран-при Японии чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1" в 2021 году не состоится, сообщает пресс-служба "Королевских гонок".

"После обсуждений с промоутером и властями Японии правительство приняло решение отменить гонку в этом сезоне из-за продолжающихся сложностей пандемии в стране", - говорится в сообщении.

"Формула-1" сейчас работает над деталями пересмотренного календаря и объявит окончательные детали в ближайшие недели", - говорится в сообщении.

Гран-при Японии был запланирован на 8-10 октября. Этап "Формулы-1" в Японии был отменен и в 2020 году по аналогичной причине.

автоспорт Формула-1

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