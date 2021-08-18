Ростовский суд передал Москве иск Павла Мамаева к экс-супруге

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Судебные дела по иску футболиста Павла Мамаева к бывшей супруге Алане Мамаевой об определении места жительства ребенка и порядка взыскания алиментов, а также общения с дочерью переданы в Пресненский районный суд Москвы, сообщила в среду объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

"Определением Первомайского районного суда Ростова-на-Дону от 18 августа гражданское дело по иску Павла Мамаева к Алане Мамаевой, (...) об определении места жительства ребёнка, порядка общения и взыскании алиментов, передано по подсудности в Пресненский районный суд Москвы, по месту жительства ответчика", - говорится в сообщении.

Ранее Первомайский районный суд Ростова-на-Дону принял решение о наложении ареста на два автомобиля Мамаевой в рамках иска о разделе имущества с бывшим мужем. В суде находились два иска: о разделе имущества, а также об определении места жительства ребенка и порядка взыскания алиментов.

Алана Мамаева заявила о разводе в марте, отметив, что не претендует на раздел имущества.

Мамаев - полузащитник футбольного клуба "Ростов" с 2019 года. До 2016 года неоднократно вызывался в сборную России по футболу.

В мае 2019 года московский суд отправил Мамаева вместе с нападающий Александром Кокориным и его братом Кириллом в колонию за нанесение побоев, в сентябре того же года он был освобожден условно-досрочно.