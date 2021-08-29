Поиск

Российский пловец Даниленко выиграл вторую бронзовую медаль на Паралимпиаде

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Российский пловец Владимир Даниленко стал бронзовым призером летних Паралимпийских игр в Токио в заплыве на 200 м вольным стилем.

Его время – 4 минуты 15,95 секунды.

Победителем финального заплыва стал бразилец Габриэль дос Сантос (4:06,52), вторым финишировал чилиец Альберто Абарса (4:14,17).

Для Даниленко это вторая медаль на токийской Паралимпиаде. Ранее он выиграл бронзу на дистанции 100 м на спине.

Паралимпиада-2020 Токио

Новости по теме

Новости

Российский пловец Черняев с мировым рекордом выиграл Паралимпиаду

Россиянин Гнездилов выиграл Паралимпиаду в толкании ядра с рекордом мира

Сборная России победила Швейцарию и вышла в финал ЧМ по пляжному футболу

Сборная России победила Швейцарию и вышла в финал ЧМ по пляжному футболу

14 медалей завоевали российские паралимпийцы на Играх в субботу

Российский пловец Граничка с рекордом мира выиграл золото Паралимпиады

Российский пловец Жданов выиграл вторую золотую медаль Паралимпиады

Россиянка Прокофьева выиграла золото Паралимпиады в настольном теннисе

Россиянин Яремчук выиграл золото Паралимпиады в беге на 1500 м

"Локомотив" и "Динамо" сыграли вничью в матче РПЛ

"Манчестер Юнайтед" объявил о возвращении Роналду

"Манчестер Юнайтед" объявил о возвращении Роналду
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код