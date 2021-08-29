Российский пловец Даниленко выиграл вторую бронзовую медаль на Паралимпиаде
Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Российский пловец Владимир Даниленко стал бронзовым призером летних Паралимпийских игр в Токио в заплыве на 200 м вольным стилем.
Его время – 4 минуты 15,95 секунды.
Победителем финального заплыва стал бразилец Габриэль дос Сантос (4:06,52), вторым финишировал чилиец Альберто Абарса (4:14,17).
Для Даниленко это вторая медаль на токийской Паралимпиаде. Ранее он выиграл бронзу на дистанции 100 м на спине.