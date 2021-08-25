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Пловец Даниленко принес России первую медаль Паралимпиады в Токио

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Россиянин Владимир Даниленко финишировал третьим в заплыве на 100 м на спине на летних Паралимпийских играх-2020 в Токио.

Его время – 2 минуты 02,74 секунды. Он уступил 2,34 секунды ставшему победителем Паралимпиады чилийскому пловцу Альберто Абарзе.

Серебро завоевал бразилец Габриэль дос Сантос Араужо, время которого – 2 минуты 02,47 секунды.

Таким образом, в копилке сборной России появилась первая медаль Паралимпиады.

В Паралимпиаде принимают участие 4400 спортсменов, они разыграют 539 комплектов наград в 22 видах спорта. Российские паралимпийцы выступят в 19 видах. В состав российской делегации на Паралимпийские игры в Токио вошли 432 человека, в том числе, 242 спортсмена.

Российские спортсмены в свете санкций CAS, запрещающим участвовать в Играх под государственной символикой РФ, выступают под флагом Паралимпийского комитета России.

Паралимпиада-2020 Токио

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