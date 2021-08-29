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Ферстаппен выиграл составивший три круга Гран-при Бельгии F1

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Нидерландец Макс Ферстаппен, выступающий за команду Red Bull, признан победителем Гран-при Бельгии, очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".

Вторым в итоговом протоколе разместился британец Джордж Рассел (Williams), третьим – его соотечественник, семикратный и действующий чемпион Льюис Хэмилтон (Mercedes).

Запланированный на 16:00 мск старт гонки из-за дождя был отложен на продолжительное время. Вскоре пилоты все же вышли на трассу, однако вскоре организаторы гонки пришли к выводу, что погодные условия несовместимы с дальнейшим ее проведением.

В итоге в общей сложности спортсмены преодолели три круга. Регламент допускает выявление победителя гонки при таком количестве кругов, однако количество зачетных за этап очков сокращается вдвое. Так, Ферстаппен вместо 25 получил 12,5 балла.

Россиянину Никите Мазепину, выступающему за Haas, удалось показать лучшее время круга (но бонусного балла он не получил). Тем не менее он занял 17-е место.

Лидирует после 12-го этапа Хэмилтон (202,5 балла), второе место занимает Ферстаппен (199,5), третье – британец Лэндо Норрис (113). Мазепин, как и его напарник по команде немец Мик Шумахер, очков не имеет.

автоспорт Формула-1

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