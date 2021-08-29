Английский "Норвич" арендовал футболиста "Ростова" Норманна

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Ростов" объявил о переходе на правах аренды норвежского полузащитника Матиаса Норманна в "Норвич", выступающий в Английской премьер-лиге.

"Матиас Норманн арендован "Норвичем" до конца сезона 21/22 с правом выкупа", - говорится в сообщении, опубликованном в соцсетях ФК "Ростов".

Норманн перешел в "Ростов" в январе 2019 года. В составе команды он провел 56 матчей и забил два мяча. Выступая за "Ростов", Норманн получил приглашение в сборную Норвегии.