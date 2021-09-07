Павлюченкова проиграла Плишковой в четвертом круге US Open
Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова потерпела поражение от представительницы Чехии Каролины Плишковой в матче четвертого круга турнира Большого шлема US Open.
Результат встречи – 7:5, 6:4 в пользу Плишковой. Продолжительность матча составила 1 час 37 минут.
В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Павлюченкова занимает 145-е место, Плишкова – четвертое.
Павлюченкова оставалась единственной представительницей России в женском одиночном разряде турнира. В мужском разряде продолжает выступать россиянин Даниил Медведев.