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Павлюченкова проиграла Плишковой в четвертом круге US Open

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова потерпела поражение от представительницы Чехии Каролины Плишковой в матче четвертого круга турнира Большого шлема US Open.

Результат встречи – 7:5, 6:4 в пользу Плишковой. Продолжительность матча составила 1 час 37 минут.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Павлюченкова занимает 145-е место, Плишкова – четвертое.

Павлюченкова оставалась единственной представительницей России в женском одиночном разряде турнира. В мужском разряде продолжает выступать россиянин Даниил Медведев.

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