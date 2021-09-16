Умер экс-наставник баскетбольных ЦСКА и "Динамо" Душан Ивкович

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Известный югославский и сербский баскетбольный тренер Душан Ивкович скончался на 78-м году жизни в Белграде, сообщается в четверг на сайте Федерации баскетбола Сербии.

Ивкович тренировал ряд европейских клубов, а также сборные Югославии и Сербии. Среди клубов, в которых он работал, - московские ЦСКА (2002-2005) и "Динамо" (2005-2007).

Будучи наставником ЦСКА, Ивкович стал трехкратным чемпионом России, а также выигрывал Кубок России. В свою очередь, "Динамо" он приводил к триумфу в розыгрыше Кубка УЛЕБ. Кроме того, греческий "Олимпиакос" под его руководством дважды (1997, 2012) выиграл Евролигу.

Что касается сборной Югославии, она при Ивковиче в 1990 году выиграла чемпионат мира, а также трижды завоевала золото чемпионатов Европы (1989, 1991, 1995). В 1998 году стала обладателем серебра Олимпиады. Сборная Сербии в 2010 году стала с ним серебряным призером ЧМ.