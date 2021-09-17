Программу зимних ОИ-2026 захотели расширить снежным регби

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Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Программа зимних Олимпийских игр 2026 года в Италии может быть расширена за счет включения снежного регби, заявил председатель Высшего совета Федерации регби России Игорь Артемьев.

"Организаторы Игр в Милане и Кортина Д'Ампеццо обратились к МОК с просьбой включить снежное регби в программу Олимпиады", - сказал Артемьев на отчетно-выборной конференции в пятницу.

В 2019 году мужская и женская сборные России по снежному регби стали победителями чемпионата Европы.