Африканцы в Петербурге обманули итальянский футбольный клуб на 800 тыс. евро

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов задержали в Санкт-Петербурге четверых подозреваемых в обмане с трансфером европейского футбольного клуба на 800 тысяч евро, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудниками Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с региональным Управлением ФСБ России по подозрению в крупном мошенничестве задержаны четверо выходцев из Западной Африки. Среди них гражданин Российской Федерации - уроженец Верхней Вольты (ныне Буркина-Фасо) и трое граждан Федеративной Республики Нигерия", - сказала Волк журналистам.

По словам представителя МВД, установлено, что фигуранты разработали криминальную схему, связанную с международным трансфером профессионального футболиста из датского клуба. По своим каналам они получили информацию, что игроком интересуется популярная итальянская команда.

"Предприимчивые иностранцы обратились к своему знакомому, нелегально проживавшему в России. Он изготовил поддельный паспорт на вымышленное имя. Предъявив его в одном из банков Санкт-Петербурга, сообщники открыли счет. Затем указали его реквизиты в сопроводительных документах вместо банковских реквизитов датского клуба и направили итальянской стороне", - сказала Волк.

В результате махинации итальянский клуб перевёл злоумышленникам 800 тысяч евро, предназначенные для оплаты трансфера футболиста.

Следователем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Как пояснила представитель МВД, в момент задержания один из подозреваемых попытался спрятаться с внешней стороны балкона 17-го этажа дома в городе Мурино Ленинградской области. Полицейские в последний момент сумели удержать его и поднять обратно.

В ходе обысков изъяты миграционные карты, печати, штампы, паспорта и голограммы, а также электронные носители информации и другие предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.

"Часть похищенных денег соучастники успели потратить. На сумму свыше 57 млн рублей наложен арест. Все четверо фигурантов заключены под стражу", - сообщила Волк, отметив, что расследование продолжается.

Название клуба и имя датского футболиста не называются.