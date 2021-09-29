"Зенит" разгромил "Мальме" в Лиге чемпионов УЕФА

Петербургский клуб прервал восьмиматчевую серию без побед в ЛЧ

Фото: АР/ТАСС

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты петербургского "Зенита" со счетом 4:0 нанесли поражение шведскому "Мальме" в домашнем матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Голы провели Клаудиньо (9-я минута), Далер Кузяев (49-я), Алексей Сутормин (80) и Вендел (90+4).

"Зенит" с 53-й минуты играл в большинстве после удаления за игру рукой защитника "Мальме" Анеля Ахмедходжича.

Это первая победа "Зенита" в Лиге чемпионов с ноября 2019 года, в прошлом сезоне клуб в шести матчах группового этапа проиграл пять раз и единожды сыграл вничью, после чего выбыл из турнира. Всего серия "Зенита" без побед в турнире насчитывала восемь матчей.

"Зенит" и "Мальме" выступают в группе H, где также играют итальянский "Ювентус" и английский "Челси", которому российский клуб проиграл в первом туре (1:0).

В третьем туре группового этапа "Зенит" встретится с "Ювентусом", встреча пройдет в Санкт-Петербурге 20 октября.