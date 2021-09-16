Автор покера Алле признан игроком недели в Лиге чемпионов

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Нападающий нидерландского "Аякса" Себастьен Алле признан лучшим игроком первого тура Лиги чемпионов УЕФА, сообщается на сайте турнира.

Футболист забил четыре мяча в гостевом матче против португальского "Спортинга", благодаря чему "Аякс" смог добиться крупной победы со счетом 5:1. Игра прошла 15 сентября, для 27-летнего ивуарийца это был дебютный матч в Лиге чемпионов.

На звание игрока недели также были номинированы игроки немецких клубов: нападающий "Баварии" Роберт Левандовски, полузащитник "Боруссии" (Дортмунд) Джуд Беллингем, полузащитник "Лейпцига" Кристофер Нкунку.