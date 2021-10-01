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"Локомотив" проиграл "Лацио" в матче Лиги Европы УЕФА

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Локомотива" (Москва) потерпел поражение от итальянского "Лацио" в матче второго тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.

Игра в Риме завершилась со счетом 2:0. Победу итальянской команде принесли голы Томы Башича (13-я минута) и Патрисио Габбарона (38).

После двух туров "Локомотив" замыкает таблицу группы E на четвертом месте, имея в активе 1 очко. Кроме "Локомотива" и "Лацио" в группе также играют турецкий "Галатасарай" и французский "Марсель".

"Локомотив" в третьем туре встретится с "Галатасараем", матч пройдет 21 октября в Москве.

футбол Лига Европы УЕФА

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