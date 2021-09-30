Российских болельщиков не пустят на матч Лиги Европы "Лацио" - "Локомотив"

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Граждане России не смогут присутствовать на матче второго тура группового этапа Лиги Европы УЕФА между итальянским "Лацио" и российским "Локомотивом" в Риме, сообщает пресс-служба московского ФК.

Отмечается, что по итогам прошедшего в четверг предматчевого совещания "представители итальянской полиции уведомили УЕФА и играющие команды, что на матч не будут допущены болельщики, не являющиеся гражданами Евросоюза или не имеющие вида на жительство в Евросоюзе".

"Футбольный клуб "Локомотив" обращает внимание, что по решению итальянских правоохранительных органов на игру не смогут попасть болельщики с российскими и заграничными паспортами Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Матч "Лацио" - "Локомотив" пройдет в четверг в Риме и стартует в 22:00 мск.