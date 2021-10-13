Клубы Английской премьер-лиги возмущены покупкой "Ньюкасла" аравийскими инвесторами

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Клубы Английской премьер-лиги провели собрание, в котором обсудили решение АПЛ одобрить сделку между "Ньюкаслом" и инвесторами из Саудовской Аравии, сообщает Daily Mail.

Отмечается, что представители всех клубов, принявших участие во внеочередном собрании (отсутствовали только делегаты из "Ньюкасла") выразили недовольство данной сделкой. Причина – усиление конкуренции за попадание в ведущую четверку английского чемпионата и, следовательно, за места в Лиге чемпионов УЕФА. Наиболее рьяными противниками покупки "Ньюкасла" оказались "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм" и "Эвертон".

О сделке сообщалось в октябре, ее сумма составила 305 млн фунтов стерлингов.

Созданный в конце 19 века "Ньюкасл" является четырехкратным чемпионом Англии (в последний раз выигрывал турнир в сезоне-1926/27. Периодически покидал главный дивизион английского футбола. Предыдущий сезон в АПЛ завершил на 12-м месте.