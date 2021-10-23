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Скончался двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Вячеслав Веденин

Скончался двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Вячеслав Веденин
Лыжник Вячеслав Веденин
Фото: Шандрин Виктор/Фотохроника ТАСС

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Знаменитый советский лыжник Вячеслав Веденин скончался на 81-м году жизни, сообщает Федерация лыжных гонок России.

О времени и месте прощания с легендарным лыжником будет сообщено позже.

Веденин дважды выигрывал золото Олимпиад, став лучшим в Саппоро-1972 на дистанции 30 км и в эстафете 4х10 км. Победив в индивидуальной гонке, он стал первым советским лыжником, выигравшим олимпийское золото в подобной дисциплине.

В олимпийской эстафете он бежал последний этап и отставал на старте своего отрезка от лыжника из Норвегии на минуту. Однако Веденин смог догнать и опередить соперника. Этому достижению поэт и автор песен Роберт Рождественский посвятил стихотворение "Репортаж о лыжной гонке".

Веденин четыре раза выигрывал чемпионат мира, 13 раз становился лучшим в первенстве СССР. Заслуженный мастер спорта СССР.

Награжден "Орденом Ленина" и "Трудового Красного Знамени", является почетным гражданином Тульской области и города Кандалакша (Мурманская область).

Хроника 05 января 2019 года – 23 октября 2021 годаУмершие знаменитости
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