Карацев победил Хачанова и вышел в финал Кубка Кремля

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Российский теннисист Аслан Карацев обыграл своего соотечественника Карена Хачанова в полуфинале Кубка Кремля, который проходит в Москве.

Результат - 7:6 (9:7), 6:1. Соперники провели на корте 1 час 42 минуты.

Карацев занимает 22-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Хачанов - 31-й.

В финале, который состоится 24 октября, Карацев сыграет с хорватом Марином Чиличем (41). Чилич, выигрывавший Кубок Кремля в 2014 и 2015 годах, обыграл в полуфинале литовца Ричардаса Беранкиса (107) со счётом 6:3, 6:4.

Кубок Кремля входит в серию турниров ATP 250, победители которых получают 250 очков в зачет рейтинга ATP. Общий призовой фонд турнира "ВТБ Кубок Кремля" составляет $1 млн 345,045 тыс.