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Россиянин Бутаев стал чемпионом WBA в полусреднем весе

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Россиянин Раджаб Бутаев завоевал чемпионский титул по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полусреднем весе.

В поединке, прошедшем в рамках боксерского вечера в Лас-Вегасе он одолел представителя США Джеймела Джеймса. Поединок завершился в девятом раунде: российский боксер победил техническим нокаутом.

На счету 27-летнего Бутаева на профессиональном ринге теперь 14 побед в 14 поединках (в том числе 11 – нокаутом). Что касается 33-летнего Джеймса, для него это второе поражение при 27 победах (12 нокаутом).

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