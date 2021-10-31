Россиянин Бутаев стал чемпионом WBA в полусреднем весе

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Россиянин Раджаб Бутаев завоевал чемпионский титул по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полусреднем весе.

В поединке, прошедшем в рамках боксерского вечера в Лас-Вегасе он одолел представителя США Джеймела Джеймса. Поединок завершился в девятом раунде: российский боксер победил техническим нокаутом.

На счету 27-летнего Бутаева на профессиональном ринге теперь 14 побед в 14 поединках (в том числе 11 – нокаутом). Что касается 33-летнего Джеймса, для него это второе поражение при 27 победах (12 нокаутом).