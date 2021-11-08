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КХЛ засчитала "Салавату Юлаеву" поражение в отмененном матче с "Трактором"

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Континентальная хоккейная лига приняла решение засчитать "Салавату Юлаеву" техническое поражение в матче регулярного чемпионата против "Трактора", который должен был состояться 7 ноября, но был отменен из-за вспышки гриппа в уфимской команде, сообщает пресс-служба КХЛ.

"В соответствии с п.20 статьи 30 Дисциплинарного регламента КХЛ Лига приняла решение засчитать хоккейному клубу "Салават Юлаев" техническое поражение", - говорится в сообщении.

Статьей дисциплинарного регламента предусматривается наказание "в случае неявки команды клуба на матч (за исключением опоздания/неявки команды вследствие обстоятельств непреодолимой силы)".

Ранее сообщалось, что клуб "Салават Юлаев" уходит на семидневный карантин из-за "группового заболевания, вызванного вирусом гриппа "А".

Салават Юлаев КХЛ

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