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"Сибирь" обыграла "Спартак" в матче КХЛ, забросив три безответные шайбы

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Хоккеисты новосибирской "Сибири" в понедельник нанесли поражение соперникам из столичного "Спартака" в выездном матче очередного тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча проходила в Москве и завершилась поражением хозяев со счетом 0:3 (0:1, 0:1, 0:1).

В составе "Сибири" шайбы забросили Олег Ли (17-я минута), Михал Чайковски (31) и Валентин Пьянов (48).

"Спартак" проиграл пять раз в шести последних матчах и находится на восьмом месте среди команд Западной конференции КХЛ, имея 30 очков за 28 матчей. "Сибирь" выигрывает третий раз подряд и остается седьмой на Востоке - 27 очков за 27 встреч.

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