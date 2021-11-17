Федерер пропустит Australian Open
Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Швейцарский теннисист Роджер Федерер планирует возобновить свои выступления не раньше лета, в связи с чем пропустит турнир Большого шлема Australian Open в январе.
"Я смогу спокойно начать занятия в январе, а на корте – в марте или апреле. Поэтому сегодня я оцениваю свое возвращение к соревнованиям летом 2022 года", - приводит слова Федерера Le Matin.
"Я хочу в последний раз увидеть, на что способен. Я также хотел бы попрощаться по-своему и на теннисном корте. Вот почему полностью отдаюсь реабилитации. Моя жизнь не рухнет, если больше не сыграю в финале турнира Большого шлема. Но вернуться туда – моя мечта. И я до сих пор верю в это, я верю в такие чудеса", - сказал Федерер.
В августе сообщалось, что швейцарец вновь приостановит свою карьеру в связи с операцией на колене. В июле он провел последний матч, проиграв в четвертьфинале турнира в Уимблдоне. До нынешнего сезона он пропустил более года из-за операций.
40-летний экс-первая ракетка мира Федерер является 20-кратным победителем турниров Большого шлема. Всего на его счету 111 титулов, в том числе 103 – в одиночном разряде.