Российский теннисист Медведев вышел в финал Итогового турнира ATP
Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев обыграл норвежца Каспера Рууда в полуфинале Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов, который проходит в итальянском Турине.
Результат встречи - 6:4, 6:2 в пользу Медведева. Соперники провели на корте 1 час 20 минут.
Медведев занимает вторую строчку в рейтинге ATP, Рууд - восьмой.
В финале Медведева ждет встреча с победителем матча между сербом Новаком Джоковичем (1) и немцем Александром Зверевым (3), которая начнется в субботу в 23:00 по Москве.
Медведев является действующим победителем турнира.