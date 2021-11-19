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Рублев не смог выйти в полуфинал Итогового турнира ATP

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Россиянин Андрей Рублев потерпел поражение от представителя Норвегии Каспера Рууда в матче группового этапа Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов.

Результат встречи в Турине – 2:6, 7:5, 7:6 (7:5) в пользу норвежца, занимающего в рейтинге ATP восьмое место. Продолжительность игры составила 2 часа 23 минуты.

Этот результат стоил пятой ракетке мира места среди участников полуфинала, куда вместо него вышел Рууд. Норвежский теннисист в 1/2 финала сыграет с действующим победителем турнира россиянином Даниилом Медведевым (№2 в рейтинге), другую полуфинальную пару составят серб Новак Джокович (1) и немец Александр Зверев (3).

Что касается Рублева, в первом матче своей группы он одолел грека Стефаноса Циципаса (4), а затем уступил Джоковичу.

теннис Андрей Рублев

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