Теннисистов без прививки от COVID-19 не допустят к участию на Australian Open

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Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Спортсмены, не сделавшие прививку от коронавируса не смогут принять участие в Открытом чемпионате Австралии по теннису в 2022 году, заявил директор турнира Крейг Тили.

"Би-би-си" напоминает, что ранее австралийские политики высказывали диаметрально противоположные точки зрения по поводу предстоящего турнира.

Действующий победитель в мужском одиночном разряде Новак Джокович ранее заявлял, что на хочет публично сообщать, сделал ли он прививку. Тили отмечает, что сербскому теннисисту придется это сделать, поскольку он должен быть привит, если хочет участвовать в Australian Open.

Директор турнира также сообщил, что Открытый чемпионат Австралии, который должен состояться в Мельбурне 17-30 января, будет проводиться со зрителями на трибунах.

В свою очередь президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев, слова которого приводит Чемпионат.com, заявил, что у российских спортсменов с этим условием проблем не будет.

"Если ВОЗ признает Спутник, будет он. Вообще Спутник коррелируется с Pfizer. Тогда нужно будет провакцинироваться Pfizer и всё. Это не наше дело. Спортсмены сами знают, что им нужно делать", — сказал Тарпищев.