СКА прервал антирекордную серию поражений, забросив 8 шайб "Нефтехимику"

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Хоккеисты петербургского СКА во вторник одержали крупную победу над соперниками из нижнекамского "Нефтехимика" в выездном мачте очередного тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча проходила в Нижнекамске и завершилась поражением хозяев - 2:8 (1:2, 0:3, 1:3). В составе победителей дублями отличились Кирилл Марченко (11-я и 15-я минуты) и Андрей Кузьменко (37 и 54), голы также провели Григорий Грязнов (23), Антон Бурдасов (34), Никита Гусев (45) и Захар Бардаков (48). "Нефтехимик" смог ответить шайбами Егора Попова (5) и Тимура Хафизова (58).

СКА, таким образом, прерывает свою проигрышную серию из шести матчей, ставшей для петербургского клуба антирекордом после поражения 21 ноября в поединке с ЦСКА (1:3). До этого подопечным Валерия Брагина последний раз удалось победить 29 октября в противостоянии с московским Динамо (3:2).

Сейчас СКА поднялся на четвертое место среди клубов Западной конференции КХЛ, заработав 41 очко за 31 игру. "Нефтехимик" идет седьмым на Востоке - 32 очка за 31 встречу.

Ранее во вторник уфимский "Салават Юлаев" на своем льду уступил нижегородскому "Торпедо" - 0:1 (0:0, 0:0, 0:1).

В Нур-Султане местный "Барыс" по буллитам одержал победу над минским "Динамо", которое проиграло пятый матч подряд - 3:2 (1:2, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0).