Серена Уильямс пропустит Australian Open

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Американская теннисистка Серена Уильямс сообщила, что не выступит на турнире Большого шлема Australian Open в 2022 году.

"Следуя совету моей медицинской бригады, я решила отказаться от участия в Открытом чемпионате Австралии в этом году. Хотя это решение никогда не бывает легким, я нахожусь не в той форме, чтобы соревноваться", - приводятся слова спортсменки в твиттере турнира.

"Мельбурн - один из моих любимых городов, и я с нетерпением жду возможности играть на AO каждый год", - добавила теннисистка.

Серена Уильямс является 38-кратной победительницей турниров Большого шлема. В том числе она выиграла 23 турнира в одиночном разряде, семь из них – Australian Open.