Поиск

Серена Уильямс пропустит Australian Open

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Американская теннисистка Серена Уильямс сообщила, что не выступит на турнире Большого шлема Australian Open в 2022 году.

"Следуя совету моей медицинской бригады, я решила отказаться от участия в Открытом чемпионате Австралии в этом году. Хотя это решение никогда не бывает легким, я нахожусь не в той форме, чтобы соревноваться", - приводятся слова спортсменки в твиттере турнира.

"Мельбурн - один из моих любимых городов, и я с нетерпением жду возможности играть на AO каждый год", - добавила теннисистка.

Серена Уильямс является 38-кратной победительницей турниров Большого шлема. В том числе она выиграла 23 турнира в одиночном разряде, семь из них – Australian Open.

теннис Australian Open

Новости по теме

Новости
Умершие знаменитости

Умер бывший главный тренер "Ростова" Игорь Гамула

Великобритания еще не приняла решения относительно бойкота Олимпиады в Пекине

Великобритания еще не приняла решения относительно бойкота Олимпиады в Пекине

Месси обошел Пеле по числу голов в карьере

Непомнящий проиграл Карлсену вторую партию подряд в матче за звание чемпиона мира

Месси, Роналду, Левандовски вошли в символическую сборную мира-2021

Экс-глава Федерации вольной борьбы Петербурга задержан по делу об убийстве

Экс-глава Федерации вольной борьбы Петербурга задержан по делу об убийстве

ЦСКА обыграл "Динамо" в матче КХЛ

Официальные лица США не поедут на Олимпиаду в Пекин поддержать своих спортсменов

Официальные лица США не поедут на Олимпиаду в Пекин поддержать своих спортсменов

"Спартак" обыграл "Металлург" в матче КХЛ

Бойца MMA Чоршанбиева выдворят из РФ за нарушение режима пребывания

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код