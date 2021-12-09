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Пеле доставили в больницу в Сан-Паулу для продолжения лечения

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Знаменитый бразильский футболист Пеле снова попал в больницу, чтобы продолжить лечение толстой кишки, сообщает в среду Sky Sports.

В бразильской клинике имени Альберта Эйнштейна, в которую доставили Пеле, заявили, что состояние пациента стабильно, и он должен быть выписан в ближайшие дни.

В первый раз Пеле поступил в клинику имени "Альберта Эйнштейна" в бразильском городе Сан-Паулу 31 августа на ежегодное обследование, которое из-за пандемии COVID-19 ему не удалось пройти в прошлом году. 4 сентября ему была сделана операция по удалению опухоли толстой кишки, которую выявили в процессе исследования. Тогда в госпитале заявили, что понадобится химиотерапия.

В ноябре 81-летний бразилец сообщал в своем Twitter, что чувствует себя хорошо и идет на поправку.

Пеле является единственным футболистом в истории, который выиграл со своей сборной три чемпионата мира в 1958, в 1962 и в 1970 годах.

Сан-Паулу Пеле

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