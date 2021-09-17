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Пеле поместили в реанимацию больницы в Сан-Паулу

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Легендарный бразильский футболист Пеле в пятницу вновь был госпитализирован: он поступил в отделение интенсивной терапии, сообщают бразильские СМИ.

80-летний Пеле находится в больнице имени Альберта Эйнштейна в городе Сан-Паулу.

Ранее в сентябре ему сделали операцию по удалению опухоли. 9 сентября он сообщил, что успешно восстанавливается.

Пеле является единственным футболистом в истории, который выиграл со своей сборной три чемпионата мира в 1958, в 1962 и в 1970 годах.

Пеле Бразилия Сан-Паулу

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