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Пеле выписали из больницы после операции

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Пеле выписали из больницы после операции на толстой кишке, сообщает BBC News.

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Он покинул отделение интенсивной терапии 10 дней спустя после операции по удалению опухоли, но вскоре был вновь госпитализирован в качестве "профилактической меры".

"Я так счастлив вернуться домой", - написал Пеле в Facebook.

"Я хочу поблагодарить всю команду больницы Альберта Эйнштейна, которая сделала мое пребывание приятным, оказала гуманный и очень ласковый прием. Спасибо также всем вам, кто издалека наполняет мою жизнь столькими посланиями любви", - добавил он.

Его врачи сообщили, что он продолжит проходить химиотерапию.

Ранее сообщалось, что легендарного футболиста поместили в реанимацию больницы Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу. Ранее в сентябре ему сделали операцию по удалению опухоли. 9 сентября он сообщил, что успешно восстанавливается.

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