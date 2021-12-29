Матч молодежного ЧМ по хоккею между Чехией и Финляндией отменен из-за COVID-19

На этот раз коронавирус выявлен в составе сборной Чехии

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Молодежная сборная Чехии по хоккею отправилась на карантин в связи с положительным результатом теста на коронавирус у одного из игроков, матч ЧМ против Финляндии в Канаде отменен, сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея.

Таким образом, чешской сборной присуждается техническое поражение со счетом 0:1, финской - победа.

Команды, представляющую группу А, должны были сыграть друг с другом в среду.

Судьба следующей игры Чехии, против Австрии, запланированная на 30 ноября, будет определена позднее.

Это второй отмененный матч на молодежном ЧМ в Канаде. Ранее из-за случаев заражения COVID-19 в составе сборной США, был отменен ее матч против Швейцарии. Эти команды являются соперниками россиян по группе В.