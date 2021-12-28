Cборной США присудили техническое поражение на молодежном ЧМ из-за COVID-19

Перед матчем против Швейцарии у нее выявлено два случая заражения коронавирусом, команды являются соперниками россиян по группе

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Матч сборных США и Швейцарии в рамках чемпионата мира по хоккею среди игроков не старше 20 лет отменен в связи с выявленными случаями коронавируса в составе американской команды, сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (ИИХФ).

Сообщается, что два игрока в составе сборной США сдали положительные тесты.

В результате американской команде присуждено техническое поражение со счетом 0:1 (швейцарцам - техническая победа).

Команды должны были сыграть в ночь на среду по московскому времени.

Отмечается, что под вопросом следующий матч сборной США на турнире против Швеции.

Команды являются соперниками сборной России по группе В, в ночь на 1 января (начало - 5:30 мск) запланирован матч между россиянами и командой США.

Турнирное положение в группе В теперь выглядит следующим образом: первое место занимает Швеция, набравшая после двух матчей 6 очков. Далее идут США, Россия и Швейцария – по 3. На последнем, пятом месте располагается команда Словакии – 0 баллов.

В четвертьфинал выходят по четыре лучшие команды каждой из групп.