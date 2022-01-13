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Гандболисты сборной России победили Литву на чемпионате Европы

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Сборная России по гандболу с победой над национальной командой Литвы начала выступления на чемпионате Европы среди мужчин.

Результат встречи первого тура предварительного раунда – 29:27 (14:9) в пользу россиян.

В группу F также входят команды Норвегии и Словакии. В основную стадию выходят две лучшие из четырех сборных каждой группы.

В общей сложности в турнире, который принимают Словения и Венгрия, принимают участие 24 сборные.

Действующий чемпион – Испания. Россия выигрывала чемпионат Европы в 1996 году

гандбол

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