Гандболисты сборной России победили Литву на чемпионате Европы

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Сборная России по гандболу с победой над национальной командой Литвы начала выступления на чемпионате Европы среди мужчин.

Результат встречи первого тура предварительного раунда – 29:27 (14:9) в пользу россиян.

В группу F также входят команды Норвегии и Словакии. В основную стадию выходят две лучшие из четырех сборных каждой группы.

В общей сложности в турнире, который принимают Словения и Венгрия, принимают участие 24 сборные.

Действующий чемпион – Испания. Россия выигрывала чемпионат Европы в 1996 году