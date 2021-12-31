Для гандболистки ЦСКА и сборной России Скоробогатченко 2021 год стал полон красок

Антонина Скоробогатченко Фото: AP/TASS

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Серебряный призер летней Олимпиады в Токио гандболистка московского ЦСКА Антонина Скоробогатченко довольна тем, как сложился для нее 2021 год.

"Это был, пожалуй, один из самых насыщенных годов, который включил в себя много спортивных событий – Олимпиаду, чемпионат России, Лигу чемпионов, чемпионат мира. И эти значимые события по счастливой случайности произошли в одном году. И я думаю, поэтому этот год был насыщен, полон красок и незабываем", - сказала Скоробогатченко "Интерфаксу".

"Если брать клубные достижения, я считаю, год вполне удался, хотя и не обошлось без спадов. Но было к чему расти. Если брать итоги выступления сборной... Я не могу сказать, что внесла огромный вклад в серебро Олимпиады, поскольку не так много играла. Но когда появлялась возможность, старалась ее реализовывать. На недавно прошедшем чемпионате мира нам не удалось занять призового места, но сборная России сыграла в обновленном составе, многие смогли набраться опыта. Так что от ЧМ была большая польза, турнир очень значим", - отметила собеседница агентства.

"Я удовлетворена этим годом", - подчеркнула она.

Для Скоробогатченко, по ее словам, год оказался насыщен и вне спорта.

"В этом году мне удалось поступить в институт РАНХИГС – вместе со своей подругой, гандболисткой ЦСКА Юлией Марковой: учиться, получить образование никогда не поздно. Совмещать учебу со спортом очень сложно, но нам повезло в том, что обучение проходит в дистанционном формате. Да и преподаватели все понимают и к пропуску нами занятий относятся лояльно. Впрочем, наверстывать пропущенное все равно приходится", - сказала она.

"Что касается иных событий, у меня было насыщенное лето. Несмотря на плотность графика из-за Олимпиады и нехватки свободного времени, во время отдыха смогла посетить много мест, была на море, съездила в Питер, Краснодар, Саратов к друзьям. Яркие впечатления остались", - подчеркнула спортсменка.

Предстоящие праздники Скоробогатченко собирается провести в кругу близких людей.

"Новый год я собираюсь встречать с мамой в Краснодаре. Из-за плотного опять же графика мы давно не виделись – уже больше полугода, кстати. Но появилась возможность встретить Новый год дома", - сказала она.

"Ожидания от следующего года самые высокие. Хочется расти каждый год и становиться лучшей версией себя. Хотелось бы завершить в мае хорошо сезон, выступить в Финале четырех Лиги чемпионов, ощутить эти эмоции, хорошо сыграть в чемпионате России. А нашим болельщикам пожелаю всего наилучшего в следующем году, все плохое оставить в этом году. Спасибо, что поддерживаете нас, любите, цените, приходите на игры в такое непростое на нашей время. Спасибо за то, что вы с нами!" - отметила гандболистка.

Скоробогатченко – серебряный призер Олимпиады в Токио в составе сборной России, чемпион России, участник Финала четырех Лиги чемпионов в составе ЦСКА.