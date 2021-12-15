Гандболистки сборной России проиграли Норвегии в четвертьфинале ЧМ

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Женская сборная России по гандболу выбыла из борьбы за медали чемпионата мира в Испании, уступив в 1/4 финала соперницам из команды Норвегии.

Результат встречи – 34:28 (19:15) в пользу норвежек.

В этот раз без медалей…



Завершаем чемпионат мира на восьмом месте.



🇧🇻 Норвегия – 🇷🇺 Россия – 34:28 (19:15)#handballRussia #Spain2021 pic.twitter.com/RcMk72246z — Гандбол России (@rushandball) December 15, 2021

На предварительном этапе российская сборная, выступившая на турнире в статусе действующего серебряного призера Олимпийских игр заняла в своей группе первое место, в основной стадии – второе.

Действующим чемпионом мира является Нидерланды. Однако в нынешнем чемпионате будет новый победитель: нидерландская команда не смогла пробиться в плей-офф.

Команда России на прошлом ЧМ – в 2019 году – завоевала бронзу, при этом она является четырехкратным чемпионом мира.

Российская сборная в свете решений CAS, запрещающих спортсменам из РФ играть на ЧМ под государственной символикой своей страны, выступает на турнире Испании в статусе команды Федерации гандбола России.