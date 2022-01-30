Даниил Медведев - Рафаэль Надаль. Финал Australian Open - Онлайн

Да, мы привыкли видеть Надаля победителем многочисленных турниров. Но нынешний выход в финал для него - и всех поклонников тенниса - особенное событие. Как-никак в прошлом году он из-за травмы пропустил много турниров, включая Олимпийские игры. И его успешное возвращение дорогого стоит.