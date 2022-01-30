Поиск

Даниил Медведев - Рафаэль Надаль. Финал Australian Open - Онлайн

В Мельбурне стартует решающий матч первого в году турнира Большого шлема

Даниил Медведев - Рафаэль Надаль. Финал Australian Open - Онлайн
Фото: Daniel Pockett/Getty Images

На счету российского теннисиста один титул на турнирах Большого шлема, у испанца - 20

Ошибается испанец, отправив мяч за линию корта - 15:15

Поймал россиянина на противоходе Рафае, в результате заработал первое очко - 15:0

Матч начался! На подаче Рафаэль Надаль!

Да, мы привыкли видеть Надаля победителем многочисленных турниров. Но нынешний выход в финал для него - и всех поклонников тенниса - особенное событие. Как-никак в прошлом году он из-за травмы пропустил много турниров, включая Олимпийские игры. И его успешное возвращение дорогого стоит.

Сейчас спортсмены активно разнимаются, тренируют подачи

Пожелаем Медведеву не только победы, но и направить эмоции исключительно в спортивное русло. Иначе можно нанести ущерб личному бюджету

Спортсмены выходят на корт! Скоро игра начнется!

Надаль - 20-кратный победитель турниров Большого шлема. Но Australian Open выиграл лишь однажды - в 2009 году. Испанец больше феерит на грунтовых покрытиях, что помогло ему выиграть Roland Garros аж 13 раз - непревзойденное достижение. А Australian Open проходит на харде, 

В прошлом году россиянин впервые выиграл турнир Большого шлема - US Open. До этого дошел до финала Australian Open, где уступил сербу Новаку Джоковичу. Который на этот раз, как вы знаете, участие в турнире не принимает. Эхо ковида.

Среди поражений Даниила от Рафаэля - финал US Open-2019. Это был яркий пятисетовый матч. Для Медведева - первый финал на турнирах Большого шлема. 

Но кто победит сейчас? Свой голос можете оставить здесь!
 

Ранее спортсмены встречались четыре раза. Все три матча, датированные 2019 годом, выиграл Надаль. В 2020-м успех сопутствовал нашему теннисисту

Сейчас Медведев является второй ракеткой мира, Надаль - пятой.

Начало матча - якобы 11:30 мск. По крайней мере, это время указано как официальное. Но практика показывает, что старт игры отодвинут минут на 15 вперед.

Репортаж будет вести Владимир Нардин.

Здравствуйте, уважаемые любители тенниса! "Интерфакс" начинает текстовую трансляцию финального матча Australian Open в мужском одиночном разряде между испанцем Рафаэлем Надалем и россиянином Даниилом Медведевым!

теннис Australian Open

Новости по теме

Новости

Футболист "Спартака" Жиго перешел в "Марсель", но доиграет сезон в РПЛ

Первая ракетка мира Барти впервые в карьере выиграла Australian Open

Первая ракетка мира Барти впервые в карьере выиграла Australian Open

Тренер сборной РФ по биатлону сдал отрицательный тест на COVID-19 вслед за положительным

Биатлонисткам Казакевич и Васнецовой разрешили въезд в Китай

Даниил Медведев вышел в финал Australian Open

Даниил Медведев вышел в финал Australian Open

КХЛ не будет проводить матчи во время Олимпиады

Надаль стал первым финалистом Australian Open

Надаль стал первым финалистом Australian Open

"Ференцварош" проиграл в первом официальном матче под руководством Черчесова

"Ференцварош" проиграл в первом официальном матче под руководством Черчесова

Тренер сборной России по биатлону Башкиров сдал положительный тест на COVID-19

Американка Коллинс вышла в финал Australian Open

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код