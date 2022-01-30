Даниил Медведев - Рафаэль Надаль. Финал Australian Open - Онлайн
В Мельбурне стартует решающий матч первого в году турнира Большого шлема
На счету российского теннисиста один титул на турнирах Большого шлема, у испанца - 20
Ошибается испанец, отправив мяч за линию корта - 15:15
Поймал россиянина на противоходе Рафае, в результате заработал первое очко - 15:0
Матч начался! На подаче Рафаэль Надаль!
Да, мы привыкли видеть Надаля победителем многочисленных турниров. Но нынешний выход в финал для него - и всех поклонников тенниса - особенное событие. Как-никак в прошлом году он из-за травмы пропустил много турниров, включая Олимпийские игры. И его успешное возвращение дорогого стоит.
Сейчас спортсмены активно разнимаются, тренируют подачи
Пожелаем Медведеву не только победы, но и направить эмоции исключительно в спортивное русло. Иначе можно нанести ущерб личному бюджету
Теннисист Медведев оштрафован на $12 тысяч за поведение на игре с Циципасом— Интерфакс (@interfax_news) January 29, 2022
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Спортсмены выходят на корт! Скоро игра начнется!
Надаль - 20-кратный победитель турниров Большого шлема. Но Australian Open выиграл лишь однажды - в 2009 году. Испанец больше феерит на грунтовых покрытиях, что помогло ему выиграть Roland Garros аж 13 раз - непревзойденное достижение. А Australian Open проходит на харде,
В прошлом году россиянин впервые выиграл турнир Большого шлема - US Open. До этого дошел до финала Australian Open, где уступил сербу Новаку Джоковичу. Который на этот раз, как вы знаете, участие в турнире не принимает. Эхо ковида.
Среди поражений Даниила от Рафаэля - финал US Open-2019. Это был яркий пятисетовый матч. Для Медведева - первый финал на турнирах Большого шлема.
Но кто победит сейчас? Свой голос можете оставить здесь!
?? Just one #AO2022 ?? remains.— #AusOpen (@AustralianOpen) January 30, 2022
Who will be crowned as our men's singles champion? ??#AusOpen
Ранее спортсмены встречались четыре раза. Все три матча, датированные 2019 годом, выиграл Надаль. В 2020-м успех сопутствовал нашему теннисисту
Сейчас Медведев является второй ракеткой мира, Надаль - пятой.
Начало матча - якобы 11:30 мск. По крайней мере, это время указано как официальное. Но практика показывает, что старт игры отодвинут минут на 15 вперед.
Репортаж будет вести Владимир Нардин.
Здравствуйте, уважаемые любители тенниса! "Интерфакс" начинает текстовую трансляцию финального матча Australian Open в мужском одиночном разряде между испанцем Рафаэлем Надалем и россиянином Даниилом Медведевым!