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Миранчук не перейдет из "Аталанты" в "Лацио" этой зимой

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - "Лацио" не смог договориться с "Аталантой" о переходе в римский клуб полузащитника сборной России по футболу Алексея Миранчука, сообщает Gazzetta dello Sport.

Это означает, что россиянин остается в "Аталанте".

Понедельник – последний день действия зимнего трансферного окна. Ранее СМИ сообщали, что россиянин может перейти из одного итальянского клуба в другой на правах аренды с опицей выкупа.

26-летний Миранчук перешел в "Аталанту" летом 2020 года из московского "Локомотива".

футбол Алексей Миранчук

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