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Перенесший остановку сердца на Евро-2020 Эриксен перешел в "Брентфорд"

Перенесший остановку сердца на Евро-2020 Эриксен перешел в "Брентфорд"
Фото: Jonathan Nackstrand - Pool/Getty Images

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Английский футбольный клуб "Брентфорд" объявил о подписании контракта с датским полузащитником Кристианом Эриксеном, перенесшим остановку сердца на чемпионате Европы по футболу летом 2021 года.

"ФК "Брентфорд" может подтвердить подписание полузащитника сборной Дании Кристиана Эриксена. 29-летний футболист подписал свой контракт после прохождения медицинского обследования. Он подписал контракт до конца сезона 2021/22", - говорится в сообщении.

СпортУ терявшего сознание датского футболиста Эриксена останавливалось сердцеЧитать подробнее

Незадолго до окончания первого тайма матча чемпионата Европы Финляндия - Дания (1:0) 12 июня в Копенгагене Эриксен потерял сознание, в результате игра была прервана на продолжительное время. Еще на поле футболисту провели реанимационные мероприятия, а вскоре доставили в больницу. Сообщалось, что у него останавливалось сердце. Спортсмен вскоре вернулся в сознание, однако после этого в официальных матчах участия не принимал.

Позже врачи подтвердили, что Эриксен перенес остановку сердца. 18 июня 2021 года футболисту установили кардиостимулятор.

Предыдущим клубом Эриксена был миланский "Интер", однако правила в Италии запрещают играть футболистам с кардиостимулятором, поэтому 17 декабря клуб объявил о расторжении контракта с датчанином.

29-летний Эриксен ранее выступал за английский "Тоттенхэм", нидерландский "Аякс", молодежную команду датского "Оденсе". В составе "Интера" он в сезоне-2020/21 выиграл чемпионат Италии.

"Брентфорд" после 23 туров занимает 14-е место в Английской Премьер-лиге, имея в активе 23 очка.

футбол Кристиан Эриксен

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