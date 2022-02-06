Сборная России по мини-футболу проиграла Португалии в финале чемпионата Европы

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Сборная России со счетом 2:4 проиграла соперникам из национальной команды Португалии в финале чемпионата Европы по мини-футболу в Нидерландах.

После голов Антона Соколова (10-я минута) и Андрея Афанасьева (13) россияне добились преимущества в два мяча. Однако незадолго до перерыва (19) португалец Томаш Паку отыграл один гол, а во втором тайме сборная Португалии повела в счете благодаря дублю Андре Коэлью (27, 32). На 40-й минуте пустые ворота сборной России поразил Пани.

Таким образом, сборная Португалии второй раз подряд выиграла чемпионат Европы, Россия стала обладателем "серебра".

Россияне выигрывали турнир в 1999 году. Самый титулованный участник - Испания (7 побед), которая на этот раз завоевала "бронзу", в матче за третье место со счетом 4:1 победив Украину.