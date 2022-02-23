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Российский теннисист Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Дубае

Российский теннисист Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Дубае
Андрей Рублев на матче против Сунву Квона в Дубае
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Россиянин Андрей Рублев пробился в четвертьфинал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), проходящем в Дубае (ОАЭ).

Во втором круге Рублев обыграл представителя Южной Кореи, 60-ю ракетку мира Сунву Квона - 4:6, 6:0, 6:3.

Рублев в рейтинге АТР занимает седьмое место. Его следующим соперником станет Маккензи Макдональд из США (61 номер рейтинга АТР).

Кроме Рублева Россию в турнире представляет Карен Хачанов (26), который в среду в 18:00 по Москве начнет во втором раунде играть с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем (Сербия).

Соревнование в Дубае относится к категории АТР-500, его призовой фонд составляет почти 2 млн 800 тыс. долларов.

теннис ATP Андрей Рублев

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