Поиск

У российского форварда "Торонто" диагностировали опухоль мозга

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - В канадском хоккейном клубе "Торонто Мейпл Ливз" сообщили о болезни 20-летнего форварда Родиона Амирова.

Генеральный менеджер команды Кайл Дубас заявил, что у игрока диагностирована опухоль мозга.

Амиров начал сезон 2021/2022 в аренде в составе команды "Салават Юлаев" в КХЛ, однако получил травму. В процессе лечения у него начали проявляться симптомы, не связанные с травмой, они потребовали дальнейшей диагностики.

Сейчас Амиров проходит лечение в Германии и до конца сезона не будет участвовать в матчах.

Родион Амиров

Новости

Российский теннисист Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Дубае

Российский теннисист Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Дубае

"Челси" победил "Лилль" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА

"Челси" победил "Лилль" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА

Российский теннисист Рублев выиграл турнир в Марселе

Российский теннисист Рублев выиграл турнир в Марселе
Олимпиада-2022

Олимпийские игры в Пекине официально завершились

Олимпийские игры в Пекине официально завершились
Олимпиада-2022

Лыжник Большунов пронес флаг команды ОКР на закрытии Игр в Пекине

Олимпиада-2022

Россияне установили национальный рекорд на Играх-2022. Обобщение

Россияне установили национальный рекорд на Играх-2022. Обобщение
Олимпиада-2022

Россия заняла девятое место в медальном зачете Олимпиады

Россия заняла девятое место в медальном зачете Олимпиады
Олимпиада-2022

Россия проиграла Финляндии в финале Олимпиады

Россия проиграла Финляндии в финале Олимпиады
Олимпиада-2022

Назван состав сборной России по хоккею на финал ОИ против Финляндии

Олимпиада-2022

Финляндия - Россия. Онлайн

Финляндия - Россия. Онлайн
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код