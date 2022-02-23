У российского форварда "Торонто" диагностировали опухоль мозга

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - В канадском хоккейном клубе "Торонто Мейпл Ливз" сообщили о болезни 20-летнего форварда Родиона Амирова.

Генеральный менеджер команды Кайл Дубас заявил, что у игрока диагностирована опухоль мозга.

Амиров начал сезон 2021/2022 в аренде в составе команды "Салават Юлаев" в КХЛ, однако получил травму. В процессе лечения у него начали проявляться симптомы, не связанные с травмой, они потребовали дальнейшей диагностики.

Сейчас Амиров проходит лечение в Германии и до конца сезона не будет участвовать в матчах.