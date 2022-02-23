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Российский теннисист Хачанов проиграл Джоковичу на турнире в Дубае

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Россиянин Карен Хачанов не смог пробиться в четвертьфинал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), проходящем в Дубае (ОАЭ).

Во втором круге Хачанов уступил первой ракетке мира Новаку Джоковичу (Сербия). Счет встречи - 6:3, 7:6 (7:2) в пользу серба.

Хачанов в рейтинге АТР занимает 26-е место.

Таким образом, в одиночном разряде из россиян остался только Андрей Рублев (7 номер рейтинга АТР). Рублев в среду вышел в 1/4 финала и теперь встретится с Маккензи Макдональдом из США (61), который накануне выбил из борьбы россиянина Аслана Карацева (22).

Соревнование в Дубае относится к категории АТР-500, его призовой фонд составляет почти 2 млн 800 тыс. долларов. Победитель получит более 523 тысяч долларов и 500 очков в зачет рейтинга АТР.

В 2021 году турнир выиграл Карацев. Джокович брал титул пять в раз, в том числе и в 2020 году.

Карен Хачанов Новак Джокович

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