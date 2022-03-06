Хоккеисты ЦСКА в четвертом овертайме победили "Локомотив"

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Московский ЦСКА в овертайме нанес поражение ярославскому "Локомотиву" в гостевом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Результат встречи - 2:3 ОТ (1:1, 0:1, 1:0, 0:1).

Исход поединка решился в овертайме, четвертом по счету. В основное время армеец Константин Окулов оформил дубль (на 8-й и 39-й минуте). За "железнодорожников" забили Павел Красковский (7) и Максим Шалунов (59). В дополнительное время решающую шайбу забросил Максим Соркин (127).

Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 3-0 в пользу ЦСКА. Следующий поединок пройдет в Ярославле 7 марта.

Ранее в субботу в Нижнекамске местный "Нефтехимик" в овертайме уступил "Трактору" - 2:3 ОТ (1:0, 0:1, 1:1, 0:1). Победный гол на счету Альберта Яруллина (66). Счет в серии стал 3-0 в пользу "Трактора". Следующий матч состоится в Нижнекамске 7 марта.

Магнитогорский "Металлург" в гостях нанес поражение казахстанскому "Барысу". Встреча Нурсултане завершилась со счетом 3:5 (0:1, 0:3, 3:1). Счет в серии стал 2-1 в пользу "Магнитки". Следующий матч пройдет в Нур-Султане 7 марта.