"Спартак" проиграл СКА во втором матче серии 1/4 финала плей-офф КХЛ

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Петербургский СКА на домашнем льду победил московский "Спартак" во втором матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Поединок, состоявшийся в Ледовом дворце Санкт-Петербурга, завершился со счетом 2:1 (1:0, 0:1, 1:0).

В составе победителей отличились Александр Волков (9-я минута) и Игорь Ожиганов (49). За "Спартак" шайбу забросил Александр Хохлачев (29).

За минуту до финальной сирены "Спартак" снял вратаря и вывел шестого полевого игрока, но это не повлияло на счет.

Счет в серии до четырех побед сравнялся: 1-1. Следующая встреча команд в рамках второго раунда плей-офф запланирована на 22 марта в Москве.

Обе команды выступают в КХЛ с момента ее основания (сезон-2008/09) и представляют Западную конференцию. Хоккеисты СКА завоевывали Кубок Гагарина дважды (сезоны- 2014/2015 и 2016/2017), "Спартаку" еще ни разу не удавалось выйти в финал розыгрыша.

В текущем сезоне, по итогам регулярного чемпионата, который был досрочно завершен из-за коронавируса, СКА занял первое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 69 очков в 48 играх. "Спартак" расположился на седьмой строчке (56 очков в 48 играх).