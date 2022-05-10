Вдова Льва Яшина умерла на 92-м году жизни

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Валентина Яшина, вдова прославленного советского вратаря Льва Яшина, скончалась во вторник в возрасте 91 лет, сообщает пресс-служба московского "Динамо", цвета которого футболист защищал на клубном уровне.

"Сегодня в динамовской семье большое горе. Мы потеряли очень близкого, светлого и доброго человека, который всегда от всего сердца поддерживал команду и каждого её футболиста", - говорится в сообщении.

В "Динамо" отмечают, что "для поколений динамовцев она была настоящим символом клуба, олицетворением величайшей футбольной фамилии в истории отечественного футбола".

"Совсем недавно Валентина Тимофеевна приезжала на стадион, поздравляла нашего капитана с большим достижением. Ей аплодировали стоя. И делаем это сейчас снова, прощаясь с уникальной, выдающейся женщиной", - подчеркивается в тексте сообщения.

"Выражаем самые искренние соболезнования семье и близким Валентины Тимофеевны", - говорится в сообщении.

Похороны пройдут на Ваганьковском кладбище, о дате и времени клуб сообщит позднее.

Лев Яшин - олимпийский чемпион 1956 года и чемпион Европы 1960 года, пятикратный чемпион СССР, заслуженный мастер спорта СССР (1957), лучший вратарь XX века по версии ФИФА, единственный вратарь в истории, получивший "Золотой мяч". Он умер 21 марта 1990 года в возрасте 60 лет.