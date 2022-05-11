Российская теннисистка Касаткина вышла в третий круг турнира WTA в Риме
Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла канадку Лейлу Анни Фернандес в матче второго круга турнира WTA, проходящего в Риме.
Касаткина выиграла встречу с результатом 4:6, 6:4, 7:6 (7:2) . Соперницы провели на корте 2 часа 47 минут.
Россиянка занимает 23-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), Фернандес - 18-ю.
В третьем круге Касаткина сыграет с победительницей матча между Александрой Саснович (Белоруссия, 50) и Паулой Бадосой Хиберт (Испания, 3).
Касаткина осталась единственной представительницей России в женской сетке турнира.
Турнир относится к категории WTA-1000, его призовой фонд составляет более 2,5 млн евро.