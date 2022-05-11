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Российская теннисистка Касаткина вышла в третий круг турнира WTA в Риме

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла канадку Лейлу Анни Фернандес в матче второго круга турнира WTA, проходящего в Риме.

Касаткина выиграла встречу с результатом 4:6, 6:4, 7:6 (7:2) . Соперницы провели на корте 2 часа 47 минут.

Россиянка занимает 23-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), Фернандес - 18-ю.

В третьем круге Касаткина сыграет с победительницей матча между Александрой Саснович (Белоруссия, 50) и Паулой Бадосой Хиберт (Испания, 3).

Касаткина осталась единственной представительницей России в женской сетке турнира.

Турнир относится к категории WTA-1000, его призовой фонд составляет более 2,5 млн евро.

Дарья Касаткина теннис WTA-1000
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