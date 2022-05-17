Великобритания потерпела третье поражение подряд на ЧМ по хоккею

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной Швеции одержали крупную победу над соперниками из Великобритании в матче группового этапа чемпионата мира в Финляндии.

Итоговый счет матча в Тампере – 6:0 (5:0, 0:0, 1:0) в пользу шведов. Хет-трик на счету нападающего "Баффало" Расмуса Асплунда.

Команды представляют группу B. Шведы набрали девять очков и вместе с финнами делят 1-2 места. Британцы потерпели третье поражение кряду и являются аутсайдерами соревнования.

В группе А сборная Швейцарии со счетом 3:2 (0:0, 2:0, 1:2) победила Казахстан. Швейцария с девятью баллами делит с Канадой 1-2 места. Казахстанцы занимают последнее место с тремя проигрышами.

На ЧМ-2022 выступают 16 команд, разделенные на две группы, по восемь сборных в каждой. По четыре лучшие команды каждой из групп выходят в четвертьфинал.

Чемпионат мира проходит в финских Тампере и Хельсинки с 13 по 29 мая.