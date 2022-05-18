"Колорадо" и "Тампа-Бэй" выиграли в первых матчах серии 1/4 финала Кубка Стэнли

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Хоккеисты "Колорадо" одержали победу над "Сент-Луисом" в первом матче четвертьфинальной серии розыгрыша Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча на льду "Колорадо" завершилась со счетом 3:2 (0:1, 2:0, 0:1, 1:0) в пользу хозяев, а ее судьба решилась в овертайме. Одну из шайб в составе победителей провел россиянин Валерий Ничушкин. Для него это третий гол в нынешнем розыгрыше плей-офф при 25 в регулярном чемпионате.

Таким образом, "Колорадо" повел в серии до четырех побед – 1-0.

В свою очередь, клуб "Тампа-Бэй" в гостях нанес поражение "Флориде" - 4:1 (0:1, 1:0, 3:0). Голом и результативной передачей в составе "Тампы" отличился россиянин Никита Кучеров. В нынешнем сезоне в плей-офф он провел третий гол, забросив 25 шайб в регулярном чемпионате.

Счет в серии теперь – 1-0 в пользу "Тампы".